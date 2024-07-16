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Сегодня, 12:45

Непомнящий — о Ямале: «Мы увидели рождение вундеркинда. У него нет изъянов»

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал высокую оценку игре полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

«Мы увидели рождение вундеркинда, я не знаю, как мягче сказать. Я про Ламина Ямаля. Парень в 17 лет умеет все, у него нет изъянов ни в моральном, ни в психологическом плане, ни в функциональном, ни в техническом. Ну вот как? Я поражен и восхищен. Дай бог, чтобы у него было здоровье, как у Месси или Роналду, и мы будем свидетелями такого великого таланта», — цитирует Непомнящего Metaratings.

На счету 17-летнего игрока 14 матчей за основную сборную Испании и три забитых мяча. За «Барселону» Ямаль сыграл 51 матч, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

УЕФА признал Ямаля лучшим молодым футболистом чемпионата Европы-2024. Испанец стал самым молодым победителем в истории Евро и повторил рекорд по количеству голевых передач (4) на турнире.

Источник: Metaratings
Валерий Непомнящий
Ламин Ямаль
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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