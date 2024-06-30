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Сегодня, 22:15

Невилл: «Нереально думать, что можно пройти Евро, играя так, как сборная Англии»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл прокомментировал победу национальной команды в 1/8 финала Евро-2024 против Словакии (2:1 д.в.).

«Все в стране кричали о новых переменах. Этот шум снова повторится, когда Коул Палмер и Трент Александер-Арнолд появятся на поле, чтобы создать больше баланса и давления. Нереально думать, что можно пройти турнир, играя так, как мы», — приводит слова Невилла BBC Sport.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Гари Невилл
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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