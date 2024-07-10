Сегодня, 22:40
На 14-й минуте второго полуфинального матча чемпионата Европы Нидерланды — Англия судья Феликс Цвайер неверно оценил ситуацию в штрафной площади голландской команды и не назначил 11-метровый удар. Рефери не увидел, что сделал Дензел Дюмфрис, или неправильно это трактовал.
На помощь арбитру пришел его видеоассистент Бастиан Данкерт. После проверки он предложил Цвайеру подойти к монитору и самому посмотреть видеозапись. Повторы убедили судью, что Дюмфрис действовал безрассудно, не сыграл в мяч, ударил Харри Кейна в голеностоп и заслужил наказания 11-метровым и желтой карточкой.
В итоге Цвайер так и поступил, исправив свою ошибку.