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Сегодня, 22:40

Нидерланды — Англия: Дюмфрис правильно наказан пенальти и предупреждением

Александр Бобров
Шеф-редактор
Харри Кейн и Дензел Дюмфрис.
Фото AFP
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На 14-й минуте второго полуфинального матча чемпионата Европы Нидерланды — Англия судья Феликс Цвайер неверно оценил ситуацию в штрафной площади голландской команды и не назначил 11-метровый удар. Рефери не увидел, что сделал Дензел Дюмфрис, или неправильно это трактовал.

Фото Скриншот трансляции Okko

На помощь арбитру пришел его видеоассистент Бастиан Данкерт. После проверки он предложил Цвайеру подойти к монитору и самому посмотреть видеозапись. Повторы убедили судью, что Дюмфрис действовал безрассудно, не сыграл в мяч, ударил Харри Кейна в голеностоп и заслужил наказания 11-метровым и желтой карточкой.

Фото Скриншот трансляции Okko

В итоге Цвайер так и поступил, исправив свою ошибку.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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