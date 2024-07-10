Онлайн-сервис Okko в прямом эфире для всех пользователей с подпиской покажет матч 1/2 финала Евро-2024 по футболу Нидерланды — Англия. Видеотрансляция начнется в 22.00 мск 10 июля. Комментатором встречи назначен Денис Казанский.

Игра Нидерланды — Англия на чемпионате Европы-2024 начнется в 22.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «BVB-Штадион» в Дортмунде (Германия).

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В четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов с главным тренером Роналдом Куманом одержала победу над Турцией (2:1), а англичане под руководством Гарета Саутгейта прошли в серии пенальти Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3).

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