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Сегодня, 12:30

Нидерланды — Англия: какой канал покажет матч 1/2 финала чемпионата Европы 2024

Матч 1/2 Евро-2024 Нидерланды — Англия покажет Okko
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Англии Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото Reuters
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Онлайн-сервис Okko в прямом эфире для всех пользователей с подпиской покажет матч 1/2 финала Евро-2024 по футболу Нидерланды — Англия. Видеотрансляция начнется в 22.00 мск 10 июля. Комментатором встречи назначен Денис Казанский.

Игра Нидерланды — Англия на чемпионате Европы-2024 начнется в 22.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «BVB-Штадион» в Дортмунде (Германия).

Следите за самыми захватывающими моментами противостояния Нидерланды — Англия в текстовой трансляции.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Нидерландов с главным тренером Роналдом Куманом одержала победу над Турцией (2:1), а англичане под руководством Гарета Саутгейта прошли в серии пенальти Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
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Чемпионат Европы по футболу
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