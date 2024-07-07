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Сегодня, 16:15

Нидерланды — Англия: какой канал покажет трансляцию матча 1/2 финала Евро 2024

«Okko Спорт» покажет матч /2 финала Евро 2024 Нидерланды — Англия
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Англии.
Фото Reuters
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Сборная Нидерландов сыграют с командой Англии в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу в среду, 10 июля. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунд (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию игры Евро-2024 в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1/4 финала Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1. Англия победила Швейцарию в серии пенальти — 1:1 (5:3).

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Нидерландов по футболу
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