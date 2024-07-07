Сборная Нидерландов сыграют с командой Англии в матче 1/2 финала чемпионата Европы по футболу в среду, 10 июля. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунд (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Англия можно в матч-центре на нашем сайте.

Видеотрансляцию игры Евро-2024 в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.