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Сегодня, 21:50

Нидерланды — Англия: началась прямая трансляция матча Евро-2024

Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале чемпионата Европы 10 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Букайо Сака (сборная Англии).
Фото AFP
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На стриминговой платформе Okko началась трансляция матча полуфинала чемпионата Европы по футболу Нидерланды — Англия. Чтобы подключиться к эфиру, необходимо иметь платную подписку. Игра проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Нидерланды — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды победили Турцию со счетом 2:1. Английская сборная обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале турнира в серии пенальти 1:1 (5:3п).

Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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