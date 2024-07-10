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Нидерланды — Англия: прогнозы на матч и кто победит в полуфинале Евро 2024

Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале чемпионата Европы 10 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press
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Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале чемпионата Европы по футболу в среду, 10 июля. Матч пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. В матч-центре на нашем сайте будут доступны ключевые моменты игры.

Бывший игрок сборной России Максим Деменко считает, что у обеих команд есть шансы на выход в финал Евро-2024.

«В матче сборных Англии и Нидерландов сложно отдать кому-то предпочтение. Нидерландцы со скрипом прошли в полуфинал. Британцев вообще много критикуют за их выступление на нынешнем Евро. Но, с другой стороны, задачу обе команды выполняют, поскольку дошли до этой стадии. Однако фаворита среди них назвать нельзя», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Спортивный журналист Роман Нагучев высказался о матче Нидерланды — Англия.

«В матче Нидерланды — Англия трудно предсказать победителя, потому что это полуфинал чемпионата Европы и команды в принципе равны. Одна чуточку скучнее, другая более атакующая, но мне кажется, что в этом матче будет меньше 22,5 удара по воротам, потому что англичане будут больше владеть мячом и контролировать ситуацию. Под руководством Гарета Саутгейта у англичан преобладает именно такая статистика. На этом чемпионате Европы это самая небьющая команда из тех, что остались в полуфиналах», — сказал Нагучев «СЭ».

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов считает, что матч будет скучным.

«Думаю, во втором полуфинале мы, к сожалению, увидим типичный матч для Англии. У голландцев сейчас нет ни игры, ни состава, чтобы сломать эту Англию, как сделала Испания с Францией. Поэтому будет позиционная борьба, минимум ударов, моментов. В общем, скука в стиле Англии Саутгейта», — рассказал Титов изданию «РБ».

Победа Англии оценивается в 1.75, на успех «оранжевых» можно поставить за 2.10.

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Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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