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Сегодня, 20:15

Нидерланды — Англия: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024

Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале чемпионата Европы 10 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн (сборная Англии).
Фото Reuters
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Сборные Нидерландов и Англии сыграют в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу в среду, 10 июля. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Нидерланды — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут на стриминговой платформе Okko по платной подписке.

В четвертьфинале Евро-2024 Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1. Англичане победили швейцарцев в серии пенальти 1:1 (5:3п).

Чемпионат Европы. 1/2 финала
10 июл, 22:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Нидерланды
Англия

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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