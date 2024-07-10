Нидерланды сыграют с Англией в полуфинале чемпионата Европы 10 июля

Сборные Нидерландов и Англии сыграют в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу в среду, 10 июля. Игра состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния Нидерланды — Англия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут на стриминговой платформе Okko по платной подписке.

В четвертьфинале Евро-2024 Нидерланды обыграли Турцию со счетом 2:1. Англичане победили швейцарцев в серии пенальти 1:1 (5:3п).

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