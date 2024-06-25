Австрия обыграла Нидерланды и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Австрии вырвала победу у Нидерландов в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 3:2.

Форвард сборной Нидерландов Дониелл Мален открыл счет, забив на 6-й минуте в свои ворота. На 47-й минуте Коди Гакпо сравнял счет.

На 59-й минуте нападающий австрийцев Романо Шмид вывел команду вперед, на 75-й минуте форвард Мемфис Депай сравнял счет. На 80-й хавбек Австрии Марсель Забитцер забил решающий гол.