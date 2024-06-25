Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня

Сборные Нидерландов и Австрии сыграют в матче группы D на Евро-2024 во вторник, 25 июня. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Австрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире смотрите в онлайн-сервисе «Okko Спорт» по платной подписке.

Нидерландская сборная набрала 4 очка и занимает первое место в группе D. Национальная команда Австрии с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

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