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Сегодня, 07:32

Нидерланды — Австрия: видеообзор матча Евро-2024

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Австрии выиграла у Нидерландов в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024 — 3:2.

Австрийцы на 6-й минуте встречи вышли вперед благодаря автоголу Дониелла Малена. В начале второй половины голландцы сравняли счет — забил Коди Гакпо. Австрийская команда вновь вышла вперед на 59-й минуте благодаря голу Романо Шмида, но Нидерландам вновь удалось отыграться — отличился Мемфис Депай. На 80-й минуте австрийцы вырвали победу — забил Марсель Забитцер.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале «Окко Спорт».

Австрия набрала 6 очков и заняла первое место в турнирной таблице группы D. Сборная Нидерландов с 4 очками стала третьей.

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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