Нидерланды сыграют с Австрией на чемпионате Европы по футболу 25 июня

Во вторник, 25 июня, Нидерланды и Австрия сыграют в групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Матч пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. Ключевые события противостояния Нидерланды — Австрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Сборная Голландии заработала четыре очка и располагается на первом месте в группе D. Австрийцы набрали три балла и занимают третью строчку в квартете.

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