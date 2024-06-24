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Сегодня, 19:00

Нидерланды — Австрия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Нидерланды сыграют с Австрией в матче группы D чемпионата Европы 25 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press
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Нидерланды сыграют с Австрией в матче группы D чемпионата Европы по футболу во вторник, 25 июня. Игра состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Австрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Голландцы набрали 4 очка в группе D и занимают первое место. Австрийская сборная с 3 баллами располагается на третьей строчке в квартете.

Чемпионат Европы. Группа D
25 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Австрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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