Мбаппе включен в заявку сборной Франции на матч Евро с Нидерландами

Стали известны стартовые составы сборных Нидерландов и Франции на матч Евро-2024. Встреча в Лейпциге начнется в 22:00 (мск).

Нидерланды: Вербрюгген, Дюмфрис, де Врей, ван Дейк, Аке, Схаутен, Симонс, Рейндерс, Фримпонг, Депай, Гакпо.

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандез, Тшуамени, Канте, Рабьо, Дембеле, Тюрам, Гризманн.

В заявку сборной Франции попал нападающий Килиан Мбаппе, который в игре 1-го тура против Австрии (1:0) сломал нос.

Мбаппе опубликовал дизайн новой маски перед матчем Евро с Нидерландами