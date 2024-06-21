Матч Нидерландов и Франции на Евро-2024 завершился нулевой ничьей

Сборная Нидерландов сыграла вничью с Францией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 0:0. Встреча проходила в Лейпциге.

На 69-й минуте голландский полузащитник Хави Симонс забил гол, однако он был отменен из-за офсайда.

Нападающий Килиан Мбаппе попал в заявку национальной команды Франции на эту игру, но так и не появился на поле.

Нидерланды набрали 4 очка и поднялись на первую строчку в таблице группы D, обойдя французов с таким же количеством баллов по дополнительным показателям.

В заключительном туре группового турнира голландцы сыграют против Австрии, а команда Дидье Дешама встретится с Польшей. Оба матча пройдут 25 июня.