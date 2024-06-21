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Сегодня, 20:30

Нидерланды — Франция: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Нидерланды и Франция сыграют в матче Евро-2024 21 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Нидерландов Ваут Вегхорст.
Ваут Вегхорст.
Фото Reuters
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21 июня в Лейпциге (Германия) сборная Франции встретится с Нидерландами в матче группы D Евро-2024 по футболу. Игра пройдет на арене «Лейпциг Штадиум». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Евро-2024 бесплатно и в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Игру также покажут в видеосервисах Кинопоиск и Okko для всех пользователей с подпиской.

Следите за самыми важными событиями противостояния команд Дидье Дешама и Роналда Кумана с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ».

Нидерланды возглавляют турнирную таблицу группы D с тремя набранными очками на Евро-2024. Франция находится на второй строчке с тремя баллами, но уступает голландцам по разнице забитых и пропущенных мячей: 1-0 против 2-1 (Нидерланды).

Чемпионат Европы-2024: новости и обзоры матчей, турнирные таблицы групп и расписание игр, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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