Сборные Нидерландов и Франции сыграют 21 июня в матче группы D чемпионата Европы-2024 по футболу в Лейпциге (Германия). Он начнется в 22.00 по московскому времени. «СЭ» публикует статистику личных встреч национальных команд.

В общей сложности сборные провели 30 личных встреч. У Франции — 15 побед. На счету Нидерландов — 11 побед, а еще четыре раза команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 15:11 в пользу сборной Франции.

13 октября 2023 года национальные команды встречались друг с другом в последний раз. Тогда Нидерланды на своем поле потерпели поражение от Франции со счетом 1:2 в матче отбора группы B чемпионата Европы-2024.

Французы с главным тренером Дидье Дешамом идут на втором месте в турнирной таблице группы D Евро-2024 с 3 очками. Нидерланды под руководством Роналда Кумана набрали 3 балла и лидируют в квартете.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи Нидерланды — Франция.

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