Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

21 июня, 23:58

Нидерланды — Франция: судьи лишили «Оранжевых» гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
Нидерланды — Франция: судьи отменили гол Симонса.
Фото Reuters
Telegram Дзен

На 69-й минуте матча 2-го тура чемпионата Европы Нидерланды — Франция судья Майкл Оливер не засчитал гол Чави Симонса, когда второй ассистент Адам Нанн зафиксировал положение «вне игры» у другого голландского футболиста — Дензела Дюмфриса.

Общими усилиями английские рефери определили, что Дюмфрис не только находился за линией офсайда в момент удара по воротам Чави Симонса, но и мешал вратарю французов Майку Меньяну.

Второе утверждение экспертами оспаривается. Есть те, кто поддерживает мнение арбитров, считая, что степень влияния Дюмфриса на голкипера оценена правильно. Но хватает и тех, кто с этим не согласен, обращая внимание на то, что помеху оценить невозможно, так как Меньян и не пытался парировать удар.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Хави Симонс
Чемпионат Европы по футболу
8
Обсудить
Читайте также
Посольство России в Германии осудило запрет флагов страны на Евро
Бой Федора Емельяненко против Кевина Рэнделмана вошел в историю ММА
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Куман: «Полагаю, Франция довольна ничьей так же, как и Нидерланды»
Гаджиев назвал лучших испанских игроков на Евро-2024
Рианчо считает, что сборная Испании еще не реализовала свой огромный потенциал
Франция не выиграла ни одного из последних семи матчей без Мбаппе в старте
Нголо Канте признан лучшим игроком матча Нидерланды — Франция
Франция не похожа на главного фаворита Евро. Без Мбаппе это стало еще очевиднее
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Матч Нидерландов и Франции на Евро-2024 завершился нулевой ничьей

Польша стала первой сборной, которая потеряла шансы на плей-офф Евро-2024