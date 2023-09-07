Сборная Нидерландов сыграет с командой Греции в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в Группе B 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию отборочных матчей Евро-2024 в перекличке.

Матч Нидерланды — Греция в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 21.35 мск. О ситуации с правами на показ матчей отбора чемпионата Европы 2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024-го в Германии. Сборная России по футболу отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Отбор Евро 2024: расписание и трансляции матчей в сентябре 2023 года