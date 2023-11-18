Нидерланды на своем поле примут Ирландию в матче квалификации чемпионата Европы-2024 в субботу, 18 ноября. Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Голландия). Начало — в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Ирландия можно следить на нашем сайте в матч-центре. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе В ирландская сборная набрала 6 очков и занимает 4-е место, команда Роналда Кумана с 12 баллами располагается на 2-й строчке.

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