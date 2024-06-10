Сборные Нидерландов и Исландии сыграют между собой в товарищеском матче в понедельник, 10 июня. Встреча пройдет на стадионе De Kuip в Роттердаме, Голландия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Нидерланды — Исландия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.