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Сегодня, 19:15

Нидерланды — Исландия: смотреть трансляцию матча сборных

Сборные Нидерландов и Исландии сыграют в товарищеском матче 10 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Нидерландов.
Фото Reuters
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Сборные Нидерландов и Исландии сыграют между собой в товарищеском матче в понедельник, 10 июня. Встреча пройдет на стадионе De Kuip в Роттердаме, Голландия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Ключевые события встречи Нидерланды — Исландия будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.

Нидерланды в рамках квалификации на Евро-2024 заняли второе место в группе. На групповом этапе чемпионата Европы команда сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды Польши, Австрии и Франции. Исландия не сумела пройти отобор на Евро-2024.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Исландии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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