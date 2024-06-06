Сегодня, 20:15
Сборные Нидерландов и Канады сыграют между собой в товарищеском матче в четверг, 6 июня. Встреча пройдет на стадионе De Kuip в Роттердаме, Голландия. Начало — в 21:45 по московскому времени.
Ключевые события встречи Нидерланды — Канада будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно смотреть с помощью онлайн-платформы «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 21.45 мск.
На Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет в группе D, где ее соперниками будут команды Польши, Австрии и Франции.
Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».