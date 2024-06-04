Нидерланды: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Нидерланды сыграют в группе D Евро-2024 с Францией, Польшей и Австрией

Сборная Нидерландов по футболу сыграет в группе D финальной части чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии. Команда главного тренера Роналда Кумана проведет матчи с Францией, Польшей и Австрией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Нидерландов на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Нидерландов на Евро 2024

16 июня. 16.00. Польша — Нидерланды

21 июня. 22.00. Нидерланды — Франция

25 июня. 19.00. Нидерланды — Австрия

Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части выступят 24 сборные.

На чемпионате Европы-2020 нидерландцы вылетели на стадии 1/8 финала после поражения от Чехии со счетом 0:2.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».