Нидерланды и Турция сыграют в четвертьфинале Евро-2024

6 июля в Берлине (Германия) сборные Турции и Нидерландов сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча пройдет на арене «Олимпиаштадион». Она начнется в 22.00 по московскому времени.

В 1/8 финала Евро-2024 Турция с главным тренером Винченцо Монтеллой одержала победу над Австрией со счетом 2:1. Дубль оформил защитник Мерих Демирал.

Сборная Нидерландов под руководством Роналда Кумана в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 обыграла с разгромным счетом Румынию (3:0). Два гола забил Дониэлл Мален, а еще один на счету Коди Гакпо.

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Евро-2024 и расписанием 1/4 финала турнира можно по ссылке в материале «СЭ».

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