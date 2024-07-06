На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась трансляция матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Нидерланды — Турция. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч проходит на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже стартовала текстовая онлайн-трансляция встречи. Ключевые события противостояния Нидерланды — Турция будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В истории личных встреч соперники встречались 10 раз в официальных матчах. Нидерланды были сильнее пять раз, турки побеждали трижды, еще две игры завершились вничью.

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