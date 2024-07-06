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Чемпионат Европы

6 июля, 23:54

Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией и вышла в полуфинал Евро-2024

Нидерланды — Турция.
Фото Reuters
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Сборная Нидерландов одержала волевую победу над национальной командой Турции в четвертьфинале чемпионата Европы-2024 — 2:1.

Счет в этом матче открыл защитник сборной Турции Самет Акайдин. Нидерланды сравняли усилиями Стефана де Врея, а затем вышли вперед после автогола защитника турок Мерта Мюлдюра.

Команда Рональда Кумана завоевала последнюю путевку в полуфинал Евро-2024. На этой стадии турнира оранжевые сыграют против национальной команды Англии. Встреча пройдет 10 июля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
2:1
Турция
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Турции по футболу
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