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Нидерланды — Турция: смотреть трансляцию матча чемпионата Европы 2024

Нидерланды сыграют с Турцией в четвертьфинале Евро-2024 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press
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Сборные Нидерландов и Турции сыграют в четвертьфинале Евро-2024 в субботу, 6 июля. Матч состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями встречи Нидерланды — Турция можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Турция читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Турция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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Сборная Нидерландов по футболу
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