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Сегодня, 15:20

Нидерланды — Турция: трансляция матча 1/4 финала Евро-2024 начнется в 22.00

Нидерланды сыграют с Турцией в матче 1/4 финала чемпионата Европы 6 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press
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Нидерланды сыграют с Турцией в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу в субботу, 6 июля. Игра пройдет на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Нидерланды — Турция можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались 10 раз в официальных матчах. Счет 5-3 в пользу Нидерландов, еще две игры завершились вничью.

Чемпионат Европы. 1/4 финала
06 июл, 22:00. Olympiastadion (Берлин)
Нидерланды
Турция

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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