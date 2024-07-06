Матч 1/4 финала Евро-2024 по футболу Нидерланды — Турция начнется в 22.00 мск 6 июля. Встреча пройдет в городе Берлин (Германия) на поле арены «Олимпиаштадион».

Смотреть матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция по платной подписке можно будет в онлайн-сервисе Окко. Комментатором встречи назначен Владимир Стогниенко. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая трансляция противостояния плей-офф турнира в Германии.

Сборная Турции с главным тренером Винченцо Монтеллой в 1/8 финала Евро-2024 одержала победу над Австрией (2:1), а сборная Нидерландов с Роналдом Куманом обыграла с разгромным счетом Румынию (3:0).

Узнать больше о парах четвертьфиналистов и сетке плей-офф Евро-2024 можно по ссылке в материале «СЭ».

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