Нигматуллин – о Мамардашвили на Евро-2024: «Его игра стала откровением для меня»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.

«Кого-то одного выделять не хочется, но вот про Мамардашвили сказать отдельно нужно. Если честно, я ранее не видел его игру, но, конечно, знал, что он выступает за «Валенсию». Но я не смотрел матчи «Валенсии» и сборной Грузии.

Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером, в этом нет сомнений», – цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Сборная Грузии уступила Турции (1:3) и сыграла вничью с Чехией (1:1) в первых двух турах группового турнира Евро-2024.