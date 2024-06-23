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23 июня, 23:36

Нигматуллин – о Мамардашвили на Евро-2024: «Его игра стала откровением для меня»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал игру голкипера сборной Грузии Георгия Мамардашвили на Евро-2024.

«Кого-то одного выделять не хочется, но вот про Мамардашвили сказать отдельно нужно. Если честно, я ранее не видел его игру, но, конечно, знал, что он выступает за «Валенсию». Но я не смотрел матчи «Валенсии» и сборной Грузии.

Его игра стала откровением для меня, даже захотелось собрать больше информации о Мамардашвили. Сборной Грузии очень сильно повезло с голкипером, в этом нет сомнений», – цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Сборная Грузии уступила Турции (1:3) и сыграла вничью с Чехией (1:1) в первых двух турах группового турнира Евро-2024.

 

Источник: «РБ Спорт»
Георгий Мамардашвили
Руслан Нигматуллин
Футбол
Евро-2024
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