Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

15 июня, 23:16

Нигматуллин — о самом быстром голе на Евро-2024: «Безусловно, ошибка Доннаруммы»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

«Всегда считается, что удар в ближний угол, с какой бы силой он не был нанесен и какая бы минута матча не была, гол на вине голкипера. Безусловно, здесь ошибка гокипера», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 25-летний албанец отличился на 23-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Руслан Нигматуллин
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
4
0
Читайте также
Шути Гатва сыграл в сериале «Доктор Кто»
Одноклубник Сона по «Тоттенхэму» оскорбил корейца на расистской почве
В Москве при купании в пруду в районе Солнцево утонула 12-летняя девочка
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Визит кораблей РФ на Кубу стал народным зрелищем для жителей Гаваны
Туман и двоение в глазах. Инфекционист рассказал о первой помощи при ботулизме
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Спаллетти недоволен игрой сборной Италии в матче Евро-2024 против Албании
Матчи чемпионата Европы 16 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Кьеза стал лучшим игроком матча между Италией и Албанией
Барелла обошел Тотти в списке лучших бомбардиров сборной Италии
Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»
Фанат выбежал на поле в концовке матча Италия — Албания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Далич — о поражении от Испании: «Осталось еще два матча в группе, нам нужны две победы»

Калошин объяснил, почему судья отменил гол Петковича в матче Испания — Хорватия