Нигматуллин — о самом быстром голе на Евро-2024: «Безусловно, ошибка Доннаруммы»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол Албании в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против Италии.

«Всегда считается, что удар в ближний угол, с какой бы силой он не был нанесен и какая бы минута матча не была, гол на вине голкипера. Безусловно, здесь ошибка гокипера», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Полузащитник сборной Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. 25-летний албанец отличился на 23-й секунде матча против Италии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.