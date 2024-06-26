Миленкович: «До последних секунд верили, что сможем обыграть Данию и выйти в плей-офф»

Защитник сборной Сербии Никола Миленкович прокомментировал ничью с Данией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Как показывают результаты, в целом группа была ровная. Мы все до последних секунд верили, что сможем обыграть Данию и выйти в плей-офф. Мы провели действительно хороший матч, но, к сожалению, не выиграли. Мы разочарованы, мы хотели сделать наш народ по-настоящему счастливым, но мы обязательно проведем работу над ошибками», — цитирует пресс-служба УЕФА Миленковича.

Сборная Дании со второго места вышла в плей-офф Евро-2024, где сыграет с Германие. Сербия заняла последнее место в группе и покинула чемпионат Европы.