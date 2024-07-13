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Сегодня, 07:46

Николай Левников: «Карасев точно претендовал бы на судейство финала Евро-2024»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников считает, что российский арбитр Сергей Карасев мог бы претендовать на работу в финале чемпионата Европы-2024.

Российские судьи не получают назначения на международные матчи под эгидой ФИФА и УЕФА с момента отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований в феврале 2022 года.

«Кто мог бы претендовать на работу в финале Евро-2024? По статусу — Сергей Карасев, он в списке топ-арбитров. А только арбитры из топ-списка могут обслуживать финальные игры. Так что, да, Сергей Карасев при том, как он судил последний год до бана международные игры и как он работал сейчас в нашем чемпионате, точно претендовал бы на судейство этого матча», — приводит «РБ Спорт» слова Левникова.

Финал Евро-2024 Испания — Англия пройдет в воскресенье, 14 июля и начнется в 22.00 (мск). Главным арбитром встречи назначен француз Франсуа Летексье.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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