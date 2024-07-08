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Сегодня, 01:45

Николай Левников: «Подсказки на бутылке — нормальная хитрость»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный национальный инструктор Судейского комитета РФС Николай Левников считает, что подсказки, которыми пользуются вратари во время серии 11-метровых, это нормальное явление для футбола.

«Правилами не запрещены такие действия вратарей, — цитирует Левникова «РБ Спорт». — И судья не может их наказывать, это не его компетенция. Только если запрет будет прописан в регламенте. В этом есть несправедливость? Я думаю, нет. Что здесь такого? Можно и на словах подсказать, и другим способом. Это нормальная хитрость. Хитрость должна быть в футболе. Нельзя все запрещать, на все накладывать шоры. Если игрок ударил в тот же угол, в какой обычно бьет и не забил, это чья проблема? Сам виноват».

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил удар игрока Швейцарии Мануэля Аканджи в четвертьфинале чемпионата Европы, воспользовавшись «шпаргалкой» на бутылке, где было сказано, что этот футболист бьет в правый от себя угол.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
Николай Левников
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