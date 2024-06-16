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Сегодня, 01:34

Барелла: «Во втором тайме матча с Албанией мне было физически сложно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Италии Николо Барелла прокомментировал победу над Албанией (2:1) в 1-м туре группового турнира Евро-2024. Он забил победный гол команды.

«Я рад победе и своему голу, но думаю, что мы должны были забить больше голов. Я счастлив, потому что помог команде выиграть. Во втором тайме мне было физически сложно, так как я не мог регулярно тренироваться в последнюю неделю из-за травмы, поэтому я был немного уставшим. Пропустив гол на первой минуте, мы усложнили себе ситуацию, но сразу же хорошо отреагировали и создавали момент за моментом», — приводит слова Бареллы сайт УЕФА.

Эпизод матча Италия&nbsp;&mdash; Албания. Италия — Албания: гол Бареллы засчитан ошибочно? Димарко ударил Асани?

Италия в следующем матче группового турнира Евро-2024 сыграет с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.

Источник: Таблицы Евро-2024
Николо Барелла
Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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