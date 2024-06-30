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Сегодня, 15:45

Форвард «Пари НН» Кутателадзе: «Успех сборной Грузии на Евро-2024 не стал для меня сенсацией»

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Нападающий «Пари НН» Николоз Кутателадзе прокомментировал выход сборной Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Я говорил, что верю в выход Грузии из группы на чемпионате Европы. Для меня это не сенсация, но стало сенсацией для всего мира. Сейчас пути назад нет, верю в победу над Испанией.

У Грузии играет вратарь Мамардашвили, который на данный момент один из лучших игроков на своей позиции в мире. Наша защита играет довольно стабильно, в центре поля есть Китеишвили, который лучший в Австрии. У Чакветадзе большие качества, его последняя передача очень сильная. Ну и нападение хорошее! Я давно знаком с Жоржем Микаутадзе. С Испанией будет тяжело, но это футбол, их можно обыграть», — приводит слова Кутателадзе Metaratings.ru.

Встреча между Испанией и Грузией состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

Источник: Metaratings.ru
Николоз Кутателадзе
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
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