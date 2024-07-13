Новиков: «Испания играет веселее Англии, но голкиперы у них примерно одного уровня»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением об игре сборных Англии и Испании в преддверии финала Евро-2024.

«Я видел игры Англии и Испании на турнире и могу сказать, что испанцы играют интереснее. Я бы сказал, что веселее даже. У этой команды отлично поставлена игра в пас и футболисты отлично комбинируют между собой. Англия же играет более строго, но в финале может случиться все что угодно. Испания вполне может тоже подойти к игре без шапкозакидательств, хотя в атаке она смотрится гораздо симпатичнее. Что касается вратарской позиции, то здесь нет ни у кого преимуществ. Симон и Пикфорд — голкиперы примерно одного уровня, оба достаточно квалифицированные», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Финальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Испании пройдет в воскресенье, 14 июля, на «Олимпийском» стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.