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Нойер назвал теневого лучшего игрока матча 1/8 финала Евро-2024 с Данией

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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер назвал защитника национальной команды Нико Шлоттербека лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 с Данией (2:0).

В прошедшей встрече Шлоттербек отдал голевой пас на второй гол своей команды. Кроме того, главный арбитр матча Майкл Оливер отменил забитый мяч 24-летнего футболиста на 4-й минуте из-за фола в атаке.

«Теневым игроком матча был Шлотти. Он играл здесь, в Дортмунде, как дома. Оказаться на позиции Та и играть на таком же уровне — это комплимент для него», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

В четвертьфинале Евро-2024 команда Юлиана Нагельсмана сыграет с победителем встречи Испания — Грузия.

Мануэль Нойер
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
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