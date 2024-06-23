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Сегодня, 22:22

Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на Евро среди вратарей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мануэль Нойер.
Фото Reuters
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Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по числу матчей на чемпионатах Европы среди вратарей.

38-летний немец вышел в стартовом составе сборной на матч против Швейцарии в третьем туре группового турнира Евро-2024.

Эта игра стала для Нойера 18-й на чемпионатах Европы. Он обошел предыдущего рекордсмена Джанлуиджи Буффона, который провел 17 матчей на Евро за сборную Италии.

Среди полевых игроков Нойер сравнялся с Бастианом Швайнштайгером и Леонардо Бонуччи. Немецкого голкипера теперь опережают только три португальца — Жоау Моутинью (19 матчей), Пепе (21) и Криштиану Роналду (27).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей Швейцария — Германия и Шотландия — Венгрия.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Джанлуиджи Буффон
Мануэль Нойер
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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