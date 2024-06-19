Нойер сравнялся с Буффоном по количеству матчей на чемпионатах Европы

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер принял участие в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 против Венгрии (2:0).

38-летний футболист провел 17-й матч в финальной части чемпионатов Европы за свою карьеру и сравнялся по этому показателю с экс-голкипером национальной команды Италии Джанлуиджи Буффоном.

В следующей игре Нойер может стать единоличным рекордсменом турнира по количеству сыгранных матчей среди вратарей.

Нойер выступает за сборную Германии с 2009 года. Всего на его счету 120 игр за национальную команду своей страны.