Нойер в 35-й раз выйдет в старте сборной Германии на крупных турнирах

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер в 35-й раз выйдет в стартовом составе национальной команды в матчах крупных международных турниров. Это рекорд немецкой сборной.

Нойер сыграет с первых минут в матче-открытия Евро-2024 против сборной Шотландии.

Среди европейских игроков больше только у Криштиану Роналду (43) и Паоло Мальдини (36).

Также 38-летний футболист станет вторым вратарем в истории, сыгравшим на восьми крупных турнирах. Ранее первым это достижение установил экс-голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон.