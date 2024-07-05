Нуну Мендеш: «Роналду и Мбаппе способны в любой момент изменить ход игры»

Защитник сборной Португалии и «ПСЖ» Нуну Мендеш перед матчем Евро-2024 против Франции рассказал, каково быть в одной команде с такими игроками, как Криштинау Роналду и Килиан Мбаппе.

«Роналду и Мбаппе — игроки высочайшего уровня, способные в любой момент изменить ход игры. Я делил раздевалку с ними обоими, и мне было очень приятно играть с Килианом и Криштиану. Они невероятны. Мы готовы к матчу. Постараемся показать свой лучший футбол. Мы — сплоченная команда, и это сделало нас сильнее. Настолько, что Диогу Кошта сделал три невероятных сейва. Этот момент мы не забудем, но мы должны двигаться дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендеша.

Матч между сборными Португалии и Франции состоится 5 июля. Начало — 22.00 по московскому времени.