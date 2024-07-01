Защитник «Локомтива» Ньямси: «Матч с Бельгией для французов сродни дерби»

Французский защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси оценил выступление сборной Франции на чемпионате Европы по футболу.

«Я думаю, что в этом году сборной Франции будет тяжело на чемпионате Европы. Сейчас все команды на турнире показывают хороший футбол. У всех очень хорошая защита, всем тяжело забивать. Наши болельщики злы на сборную из-за низкой результативности в группе.

Сейчас мы все ждем матч с Бельгией — для нас это сродни дерби. Думаю, Франция победит. Мы все надеемся, что Франция победит чемпионат Европы, а Мбаппе, Гризманн или Дембеле наконец-то забьют свои голы на этом турнире", — сказал Ньямси Metaratings.ru.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Франция — Бельгия пройдет 1 июля в Дюссельдорфе. Начало — в 19.00 по московскому времени.