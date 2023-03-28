Огбене: «Ирландия заслуживали очки в матче с Францией»

Нападающий сборной Ирландии Чедози Огбене прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

?"Мы усердно работали на поле. Мы заслуживали того, чтобы из этого матча извлечь выгоду. Знали, что противостоим качественной команде, но табло отображает, насколько мы сильны как команда", — цитирует пресс-служба УЕФА Огбене.

Команда Дидье Дешама с 6 очками единолично возглавила группу B отборочного турнира Евро-2024. Ирландия, не набравшая очков, идет на предпоследней строчке.