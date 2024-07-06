Okko извинился перед зрителями за проблемы с доступом к трансляции матча Евро-2024 Португалия — Франция

Пресс-служба Okko Спорт извинилась перед зрителями за проблемы с доступом к трансляции матча Евро-2024 Португалия — Франция (0:0, пенальти — 3:5).

В компании отметили, что игра с большим отрывом установила рекорд по числу зрителей на платформе, из-за чего у некоторых пользователей возникли перебои в доступе к веб-версии онлайн-кинотеатра.

«Okko приносит извинения болельщикам, которые боролись с такими проблемами. Мы проделали большую работу перед Евро и подготовимся ещё лучше, чтобы такое не повторилось в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Okko Спорт.

Okko Спорт предстоит показать еще два матча Евро-2024: четвертьфинал Нидерланды — Турция (6 июля, 22.00 мск) и полуфинал между победителем этой встречи и игры Англия — Швейцария (10 июля, 22.00 мск).