Около 35 тысяч зрителей четыре часа не могли покинуть стадион после остановки матча Бельгия — Швеция

В Брюсселе (Бельгия) около 35 тысяч человек, пришедших на матч отбора Евро-2024 между сборными Швеции и Бельгии, четыре часа ждали эвакуации на стадионе после убийства двух шведских болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал VRT. Игра проходила на арене «Стадион Короля Бодуэна».

По данным источника, после остановки игры между этими сборными полиция приказала зрителям оставаться на своих местах. Также к стадиону были вызваны дополнительные силы, чтобы подготовить безопасную эвакуацию болельщиков. 35 тысяч человек оставались на арене в течение примерно четырех часов, после чего в 00.47 по московскому времени полиция начала выводить всех со стадиона.

Сообщается, что эвакуация заняла примерно 30 минут.

16 октября в Брюсселе были убиты два болельщика в футболках сборной Швеции перед матчем отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией. УЕФА прервал игру по соображениям безопасности. Дополнительная информация об этом матче появится позже.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон выразил соболезнования семьям погибших. Также со словами поддержки выступили премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и Датский футбольный союз (DBU).