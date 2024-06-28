Романцев о шансах Грузии в 1/8 финала Евро: «Вряд ли кто-то назовет Испанию явным фаворитом пары»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Грузии на победу в матче 1/8 финала Евро-2024 против Испании.

— На мой взгляд, до последнего дня разборок в группах все обходилось без громких сенсаций. И на безрыбье таковой считали победу сборной Австрии в непростом квартете с Францией и Нидерландами. Но все перевернула теперь уже историческая победа грузин над португальцами и попадание в плей-офф!

Причем выиграли по всем футбольным законам, за счет точно выбранной тактики, высочайшей игровой дисциплины и максимального использования лучших качеств лидеров — Микаутадзе и Кварацхелии. Уже на второй минуте Жорж выдал Хвиче голевой пас, а во втором тайме сам реализовал пенальти.

Между этими событиями на поле шла не слишком азартная борьба. Португальцы даже больше контролировали мяч, но делали это как-то вяло, академично. А соперник грамотно и без паники оборонялся, ловил моменты для контратак. Создалось впечатление, что уже добытое первое место в группе лишило команду Мартинеса необходимой мотивации. Что подтверждалось ротацией состава. Правда, в нем остался Роналду. Но и он не волшебник, чтобы в такой обстановке разом перевернуть игру.

Неудивительно, что все происходящее раздражало Криштиану, который постоянно вступал в споры с арбитром, получил желтую карточку и дал повод недругам вновь заговорить о своем закате. А вот Хвича был назван героем матча и звездой европейского уровня. И, на мой взгляд, он заслужил. Этого же вполне достоин и голкипер Мамардашвили, о котором уже говорят как об одном из самых ярких открытий нынешнего Евро.

Теперь на очереди Испания, преодолевшая групповой этап без единого пропущенного мяча. И хотя испанцы побеждали Италию и Албанию с минимальным счетом, выглядели они гораздо увереннее и острее. Но вряд ли во встрече с Грузией сейчас кто-то решится назвать испанскую сборную явным фаворитом.

Матч Испания — Грузия состоится в воскресенье, 30 июня и начнется в 22.00 (мск).