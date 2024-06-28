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Романцев — о Саутгейте: «Я никогда не призывал команду играть от обороны, но Гарета можно понять»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» вступился за главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, которого критикуют за игру команды на Евро-2024.

— Линекер критикует Саутгейта за осторожный футбол? Есть одна старая футбольная примета: выигрывает не тот, кто много атакует, а тот, кто умеет возвращаться в оборону. Ясно, что тренера англичан меньше всего заботят отзывы о зрелищности игры его подопечных. И уж точно не волнуют кричащие заголовки после скромной победы над Сербией — о том, что Англия скучна. Для него, как и для любого тренера, главное — результат. Именно исходя из этого он подбирает состав и тактику.

Я сам всегда отдавал предпочтение атаке, делая ее стержнем игры. И даже когда мы вели в счете с серьезным соперником, никогда не призывал ребят уходить в глухую оборону — они бы меня просто не поняли. А вот понять Саутгейта можно. И хотя с ним англичане пока вершин не покоряли, но уже играли в полуфинале чемпионата мира и в финале Евро. Что скажет тот же Линекер, если эта сборная выиграет золото?

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В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Англии сыграет против Словакии. Матч пройдет 30 июня и начнется в 19.00 (мск).

Олег Романцев
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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