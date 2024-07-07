Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:20

Онопко: «Россия на Евро смотрелась бы достойно»

Telegram Дзен

Тренер сборной России и «Ростова» Виктор Онопко поделился впечатлениями от Евро-2024.

«Желаю победы сборной Испании. Я там играл, знаю футбол, культуру. Нравится, как играет команда. Как бы на турнире выглядела сборная России? Достойно. Мы бы никому не уступали. Из того, что вижу, только Испанию могу выделить, еще Грузия и Швейцария понравились. Но есть Испания и все остальные», — сказал Онопко «РБ Спорт».

В полуфинале Евро-2024 Испания встретится с Францией. Игра пройдет во вторник, 9 июля и начнется в 22:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Виктор Онопко
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Сборная России по футболу
Обсудить
Читайте также
Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Нидерланды — Англия: дата и время начала матча 1/2 финала Евро 2024
Сычев: «Ставлю на победу Франции на Евро, от слов не отказываюсь»
Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия
Канчельскис: «Думаю, что испанцы должны играть в финале Евро-2024»
Испания потеряла Карвахаля и Ле Нормана на матч с Францией. Теперь у Мбаппе будет шанс показать себя на Евро
Антониу Фонсека: «Не думаю, что на ЧМ-2026 Роналду будет хорошей опцией для Португалии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Более 300 тысяч немецких болельщиков подписали петицию о переигровке матча Испания — Германия

Сычев: «Ставлю на победу Франции на Евро, от слов не отказываюсь»