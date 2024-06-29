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Сегодня, 15:45

Определены самые мощные и самые дальние голевые удары на Евро-2024

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник сборной Словении Эрик Янжа забивает гол в ворота Дании.
Фото Reuters
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с adidas составил десятки самых мощных и самых дальних ударов, завершившихся голами в матчах группового этапа чемпионата Европы-2024.

Самым мощным ударом забил гол Эрик Янжа в игре Словения — Дания. Скорость полета мяча составила почти 129 километров в час. При этом мяч каждую секунду делал свыше 6 вращений.

Фото «СЭ»

А датчанин Мортен Юльманн забил англичанам с расстояния в 28 метров. Скорость полета мяча тоже была высокой — 113,67 километра в час.

Фото «СЭ»

Эти данные удалось получить благодаря специальному мячу с датчиками, который впервые используется на континентальном первенстве.

Евро-2024
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